Chelsea boekt moeizame winst op Newcastle

Alle doelpunten vielen in het laatste kwartier. Eerst maakte Eden Hazard, via een strafschop, de 0-1. Joselu leek even later zijn ploeg een punt te bezorgen. Een eigen doelpunt van DeAndre Yedlin bezorgde Chelsea alsnog de winst.

Newcastle maakte het Chelsea erg lastig. De Spaanse trainer van de thuisploeg, Rafael Benitez, had zijn elftal verdedigend goed geposteerd en de bezoekers uit Londen wisten er aanvankelijk niet doorheen te komen.

Het leverde een stroperige wedstrijd op waarin de 'Magpies' lang stand hielden. Een strafschop na een overtreding op Marcos Alonso veranderde de wedstrijd.