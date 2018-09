Beachvolleyballers Boehlé en Van de Velde grijpen titel bij NK

Het duo greep de titel ook al in 2015 en verloor vorig jaar de finale van Jasper Bouter en Christian Varenhorst, die zich dit jaar hadden afgemeld.

In de finale wonnen Boehlé en Van de Velde overtuigend van Tom van Steenis en Ruben Penninga: 21-17 21-9. Topfavorieten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen eindigden als vierde. Het duo trok zich in de halve finale terug wegens een blessure bij Brouwer.

Bij de vrouwen ging de titel naar Marleen van Iersel en Joy Stubbe. Het duo versloeg in de finale Jolien Sinnema en Laura Bloem in drie sets: 21-16 19-21 15-7. Voor Van Iersel was het al de zesde nationale titel, maar de eerste met haar partner Stubbe. Die veroverde eerder in 2016 de nationale titel.