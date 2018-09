Video - Jonge fan barst in huilen uit bij ontmoeting met Messi

Een jonge fan van Lionel Messi was zo blij dat hij de Argentijn in levende lijve ontmoette dat hij in huilen uitbarstte. De waterlanders bleven komen. „Kippenvel. Als je wordt overmand door emoties bij het zien van je idool”, twitterde het officiële account van FC Barcelona.

Messi had heel goed door hoe speciaal het moment was voor de jongen, een fan van het Argentijnse Newell's Old Boys. De 31-jarige sterspeler van de Catalanen zette zijn handtekening op twee shirts van de knaap, gaf hem een aai over zijn bol en nam ook alle tijd voor een foto.

Bekijk hieronder de beelden: