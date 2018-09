Marokkaanse bond wil Mazraoui niet bij Oranje

Bekijk ook: Koeman vraagt Mazraoui voor Nederlands elftal

De ploeg die afgelopen zomer deelnam aan het WK en in de selectie toen geen plek had voor Mazraoui, is geschrokken van de zeer serieuze interesse die Oranje-bondscoach Ronald Koeman heeft getoond en gaat actie ondernemen.

Koeman heeft Mazraoui in een ’zeer professioneel gesprek’ (aldus zaakwaarnemer Mustapha Nakhli) duidelijk gemaakt dat er voor hem een plek is in de selectie van het Nederlands elftal en dat hij onder de indruk is van de spectaculaire ontwikkeling die de rechtsback doormaakt.

Mazraoui moet op korte termijn al een beslissing nemen, omdat zowel Nederland als Marokko grote wedstrijden op het programma heeft staan in de eerste week van september. Hij moet alles nu op een rijtje zetten voor zichzelf en heeft besloten om in die tijd geen uitspraken te doen in de media.

De vraag is wat bondscoach Hervé Renard te bieden heeft in de komende dagen en of Mazraoui daar gevoelig voor is. De 20-jarige, in Leiderdorp geboren voetballer, kwam al uit voor Jong Marokko maar heeft dus nog niet in het A-elftal gespeeld.

Het Nederlands elftal heeft twee interlands in september. Op donderdag 6 september thuis tegen Peru en op zondag 9 september het Nations League-duel met Frankrijk (uit).