Babel verliest met Besiktas

De club van Ryan Babel verloor in eigen huis met 3-2 van Antalyaspor. De Turkse topclub staat vierde met zes punten uit drie wedstrijden en heeft drie punten minder dan koploper Kasimpasa dat eerder zondag met 3-0 won bij Sivasspor.

De Senegalees Souleymane Doukara had de bezoekers met twee treffers in vijf minuten tijd op 2-0 gezet. Hoewel de Spanjaard Álvaro Negredo de thuisploeg al snel weer terug in de wedstrijd bracht, zorgde Yekta Kurtulus nog voor rust voor de 3-1. De Portugees Pepe maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer, maar verder kwam Besiktas niet.

Ryan Babel speelde de heel wedstrijd. Jeremain Lens zat niet bij de selectie.