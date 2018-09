Van ’t Schip en Van Bommel clashen 12 jaar na dato

Niet alleen haalden John van ’t Schip en Mark van Bommel geregeld hun verhaal bij de vierde official, de coaches gingen elkaar ook verbaal voortdurend te lijf.

Van Bommel hield zich na afloop op de vlakte over de confrontaties met zijn collega, die de arbitrage er onder meer op wees dat de PSV-coach meerdere malen buiten zijn vak stond.

Verleden

De twee hebben een verleden. Van ’t Schip was assistent van bondscoach Marco van Basten, toen Van Bommel enkele maanden na het WK van 2006 bedankte voor het Nederlands elftal. Hij wilde onder de toenmalige technische staf niet meer voor zijn land uitkomen. Pas na het EK van 2008, toen zijn schoonvader en huidige klankbord Bert van Marwijk het overnam bij Oranje, was Van Bommel weer beschikbaar.

Van ’t Schip en Van Bommel zullen niet op elkaars verjaardag komen. Over één ding waren de hoofdtrainers het wel eens: PSV-rechtsback Denzel Dumfries had in de 72e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood moeten krijgen van scheidsrechter Björn Kuipers na een overtreding op Vito van Crooy.

Ingrijpen

„Als dat geen geel is, weet ik het ook niet meer. Vorig jaar was het idem dito met Jorrit Hendrix”, aldus Van ’t Schip. Van Bommel greep zaterdag snel in door de debuterende Jordan Teze als vervanger van Dumfries voor de leeuwen te gooien. Vorig seizoen deed Phillip Cocu hetzelfde, door Hendrix nog voor rust naar de kant te halen en Pablo Rosario in te brengen.