Klagende Kramer pakt rood bij debuut

De boomlange spits werd in de competitiewedstrijd tegen Maccabi tel Aviv na een uur met een rode kaart van het veld gestuurd, omdat hij commentaar had geleverd op de scheidsrechter.

Met een man minder ging Maccabi Haifa vervolgens met 2-0 onderuit. Kramer liet na afloop weten dat hij slechts klaagde dat de eerste treffer van Maccabi tel Aviv in buitenspelpositie was gemaakt. De scheidsrechter meende echter dat de van Feyenoord overgekomen aanvaller hem had uitgescholden.