Weghorst: ’Geen kopstoot à la Zidane’

— Na VfL Wolfsburg-Schalke 04 (2-1) ging het maar over één persoon: Wout Weghorst. Werkelijk iedereen was verwonderd over het optreden van de spits van Wolfsburg, die bij zijn wissel een staande ovatie kreeg van de thuissupporters en een striemend fluitconcert van de meegereisde fans van Schalke 04.