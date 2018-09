Toornstra: ’Ik zit hier nog lekker’

Jens Toornstra is goed op dreef tegen sc Heerenveen. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

HEERENVEEN - Middenvelders komen en gaan, maar Jens Toornstra weet zich telkens weer te handhaven in de selectie van Feyenoord. De 29-jarige middenvelder uit Ter Aar, die alweer aan zijn vijfde seizoen in het shirt van de Stadionclub is begonnen, was met twee goals de drijvende kracht achter de overtuigende eerste zestig minuten van Feyenoord uit tegen SC Heerenveen. Dat sterke uur was ondanks een opmerkelijke ineenstorting in de slotfase voldoende voor een doelpuntrijke overwinning (3-5).