’Dat is de sleutel tot succes voor Real Madrid’

De angst voor een mindere periode, na het vertrek van sterspeler Cristiano Ronaldo en trainer Zinedine Zidane, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor hoop en vertrouwen.

Mentaliteit

„Ik denk dat het spelen als hecht team de sleutel is die ons naar succes kan leiden”, zei middenvelder Casemiro zondag na de zege van 4-1 van Real op Girona in de Spaanse competitie. „Dat hebben we in deze wedstrijd laten zien. Als iedereen daarvan doordrongen is en als we ook allemaal met de juiste mentaliteit spelen, kunnen we opnieuw hoge ogen gooien.”

Na het vertrek van Ronaldo zijn veel ogen bij Real gericht op Gareth Bale. De speler uit Wales nam zondag het derde doelpunt van zijn ploeg voor zijn rekening. „We speelden als eenheid”, zei Bale. Ook de nieuwe trainer Julen Lopetegui roemde het collectief. „Het maakt niet zoveel uit wie scoort. Als we maar scoren.”

