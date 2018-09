’Dat is gewoon heel erg dom bij SC Heerenveen’

De spectaculaire slotfase, waarin de thuisclub nog dicht bij een onverdiend punt kwam, kon de zorgen over het uiterst teleurstellende eerste uur tegen Feyenoord niet wegnemen. SC Heerenveen-verdediger Dave Bulthuis hekelde na afloop de desorganisatie bij de Friezen.

Gatenkaas

„Het is een feit dat we collectief verdedigend niet goed staan. En dat is al drie wedstrijden zo, vind ik. De vorige twee wedstrijden hebben we op mentaliteit toch punten gepakt, maar het staat gewoon niet goed. Feyenoord kon iedere keer een man meer creëren op het middenveld, waardoor de verdedigers achteruit moesten lopen. Het was niet compact genoeg, het leek wel een gatenkaas.”

Het hielp ook niet dat doelman Warner Hahn, die vorige week tegen Vitesse nog zo sterk voor de dag kwam, minder op dreef was. Een grote fout van de keeper leidde vlak voor rust tot de 3-0 van Feyenoord. „Ik moet die bal gewoon wegtrappen en het niet voetballend proberen op te lossen. Dat is gewoon heel erg dom”, stak Hahn de hand in eigen boezem.

