Vlaar resoluut: ’Daar heb ik niks mee te maken’

Vlaars succeswens aan het door de meeste AZ-fans gehate Ajax is in Alkmaar vloeken in de kerk. „Maar daar heb ik echt niks mee te maken, want ik denk aan de lange termijn. Ik ben heel blij dat Ajax en PSV waarschijnlijk de groepsfase van de Champions League halen, want de Europa League-voorronden van ons en de andere clubs (Feyenoord en Vitesse, red.) waren natuurlijk dramatisch”, is ’Ron Beton’ klip en klaar.

De sterk spelende Vlaar, die de grootste Vitesse-kans (Bryan Linssen) onschadelijk maakte en koppend twee keer dicht bij de winnende treffer was, ondervond de afgelopen weken de gevolgen van de Nederlandse wanprestaties in Europa. „Uiteindelijk moet het Nederlands voetbal weer omhoog. Als we op de UEFA-ranglijst stijgen, krijgen we meer en gunstigere Europese tickets”, aldus de betrouwbare routinier.

Bekerwinst

„De bekerwinst was twee jaar geleden nog goed voor de groepsfase van de Europa League en nu stroomde Feyenoord in de derde voorronde in. Vitesse en wij moesten zelfs al een ronde eerder beginnen. En dat zorgt zo vroeg in het seizoen, met nog niet complete selecties voor een hoop gezanik”, doelt hij op de beschamende uitschakeling door Kairat Almaty.

De bronzen WK-ganger van 2014 kent als geen ander het belang van internationale wedstrijden. „Het is voor de jonge jongens heel zuur dat we geen Europees voetbal hebben, want die belasting van dubbele wedstrijden en leerschool zijn heel belangrijk. Nu richten we ons op één wedstrijd in de week en dat kunnen we prima. Maar de uitdaging is natuurlijk veel breder dan competitie en beker alleen.”

