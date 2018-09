’Zorgen om nonchalance en slapheid bij Feyenoord’

Bekijk ook: Feyenoord wint na knotsgekke slotfase

Kist constateerde dat er zeventig minuten lang niks aan de hand was voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. In het Abe Lenstra Stadion waren de Rotterdammers dominant en goed op schot. „Maar daarna riep Feyenoord de problemen over zichzelf af. Ongekend, want bij een 0-4 stand moet je het duel gewoon op slot gooien. Heerenveen speelde slecht, maar na de goal van Morten Thorsby ontstond er paniek bij Feyenoord en daar putten de Friezen moed uit. Het werd 3-4 en bijna was het nog gelijk geworden. Het is zorgelijk dat er zoveel ’slapheid’ insluipt en het neemt grotendeels de glans van de zege weg.”

Van een speler als Eric Botteghin (die werd beloond met een 6) had Kist meer verwacht. „Hij was niet rücksichtslos genoeg en speelde wat voorzichtig. Normaal is Botteghin de speler die de mouwen opstroopt, maar dat heb ik vandaag niet teruggezien. Ik vond Jan-Arie van der Heijden vrij nonchalant en in de slotfase ging ook Jeremiah St. Juste meedoen.”

Malacia fanatiek

Dat geldt niet voor Tyrell Malacia, die op Kist een sterke indruk maakte en een 6,5 kreeg. „Hij is snel en fanatiek. Ik houd wel van dat soort spelers. Van het eerste fluitsignaal tot de laatste minuut heeft Malacia alles gegeven. Bovendien maakte hij een mooie goal.”

In defensief opzicht ziet de rapporteur voldoende verbeterpunten, maar kijkend naar het hele plaatje is er volgens hem ook reden voor optimisme. „Van Jens Toornstra heb ik bijvoorbeeld genoten. Hij heeft de juiste instelling, toont honderd procent inzet en heeft een enorm loopvermogen. Met twee goals had hij een belangrijk aandeel in de zege van Feyenoord. Ik heb Toornstra dan ook beloond met een 8.”

Enthousiast van Van Persie

Net zo enthousiast wordt Kist van Robin van Persie (7). „In mijn ogen blijft dat een grootheid. Ondanks zijn leeftijd (35 jaar, red.) heeft dit Feyenoord hem hard nodig. Hij raakt de bal zelden kwijt, kijkt drie stations vooruit en weet altijd direct waar de bal naartoe moet. Als je dat in je hebt, kun je nog wel wat langer meer.”

Jordy Clasie is na zijn jaren bij Southampton en Club Brugge terug op het oude nest. Volgens Kist is de middenvelder op de weg terug. „Clasie maakte een positieve indruk op mij. Je ziet dat hij langzaam weer beter wordt. Ik vind dat in schril contrast staan met bijvoorbeeld Sam Larsson. Daar heb ik echt mijn vraagtekens bij staan. Bij Heerenveen had hij snelheid en was hij bepalend, maar tegenwoordig vind ik hem een grijze muis.”

Meer vastigheid

Kist ziet voldoende lichtpuntjes bij de Rotterdammers en denkt dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst groeiende is. „Ze hebben de stijgende lijn te pakken, maar er moet wel meer vastigheid in komen. Vooral in defensief opzicht, want daar had Feyenoord tegen Heerenveen behoorlijk wat problemen. En dat is niet de eerste keer”, besluit de rapporteur.

De cijfers van Feyenoord tegen SC Heerenveen:

Bijlow 6 - St. Juste 6,5 - Botteghin 6 - Van der Heijden 6 - Malacia 6,5 - Clasie 6,5 - Toornstra 8 - Vilhena 6 - Berghuis 7 - Van Persie 7 - Larsson 5,5.