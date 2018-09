Verstappen: ’Extra spanning? Nee, niet gevoeld’

„Extra spanning heb ik niet gevoeld. Ik rijd gewoon graag op dit circuit en verder hoopte ik dat ik al die Nederlanders een mooie dag kon geven”, zei de Limburger nadat hij achter winnaar Sebastian Vettel en Lewis Hamilton als derde was gefinishd.

Bekijk ook: Verstappen op podium in België

„Dat onderga ik zoals tijdens alle andere races: ik ga voor het maximale. Dat je zo’n podiumplaats uiteindelijk met zoveel fans kan vieren is natuurlijk een ander verhaal. Dat is heel mooi. Belangrijk was vooral om het begin van de race goed door te komen. Daarom ben ik na de start aan de binnenkant blijven rijden om minder risico te lopen. Gezien de chaos die er toen ontstond, bleek dat een goede keuze te zijn. Daarna was het vooral een kwestie van inhalen en de auto zo min mogelijk te forceren.”

Max Mania

Intussen bleek uit de cijfers dat de Max Mania nog volop woedt. Met 90.000 toeschouwers op de wedstrijddag werd het aantal van vorig jaar (80.000) overschreden, terwijl op de vrijdag en zaterdag in totaal 160.000 bezoekers werden geteld. Zelfs op de ’autoloze’ donderdag kwamen 10.000 racefans sfeer op en rond het circuit snuiven.