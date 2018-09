Paul Haarhuis: ’Omarm de herrie bij de US Open’

Paul Haarhuis in februari van dit jaar tijdens de Davis Cup. Ⓒ EPA

NEW YORK - Erger je niet, maar omarm de omstandigheden. Dat zegt Paul Haarhuis over de muziek, de barbecuelucht en de laag overscherende vliegtuigen bij de US Open, het grandslamtoernooi dat vandaag begint. „Verspil geen nutteloze energie aan die randverschijnselen. Want je kunt er toch niks aan veranderen.”