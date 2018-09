’Haase moet heel goed zijn; extra druk op Bertens’

„Niemand kent die Mackenzie McDonald, de tegenstander van Robin. Er wordt alleen maar naar zijn ranking van 79 gekeken en beweerd dat Robin moet winnen. McDonald is een solide hardcourtspeler die dit jaar al een paar ronden won op de Australian Open en wil shinen voor eigen publiek. Robin zal echt heel goed moeten spelen om te winnen.”

Favoriet

Na de spraakmakende winst van Bertens in Cincinnati wordt Bertens hier en daar al een favoriete voor de titel in New York genoemd. Daar doet Haarhuis niet aan mee. „Een favoriet is iemand die al eerder dit soort toernooien heeft gewonnen of minimaal een finale heeft gehaald. Zo ver is Kiki nog niet gekomen.”

„Het zegt wel wat dat Bertens vorige week de nummer één van de wereld, Simona Halep, versloeg, maar ook niet zo heel veel”, vindt Haarhuis. „Ik won hier ooit van Becker die toen de nummer één van de wereld was. Maar ik was toch ook niet meteen de favoriet voor de titel? Kiki heeft bewezen dat ze van iedereen kan winnen op hardcourt. Ze komt hier als de nummer dertien van de wereld. Dat levert extra druk op. Ze zal ook aan deze status moeten wennen.”

