Sjaak Swart, de rijkste van allemaal

Sjaak Swart Ⓒ Matty van Wijnbergen

Oh wat was hij boos. Zijn tirade na het verspelen van de landstitel op de laatste speeldag van de Eredivisie is volksvermaak geworden. Tegelijkertijd heeft het duidelijk gemaakt dat niemand meer houdt van Ajax dan SjaakSwart. Achter de ruwe bolster zit een blanke pit. Mister Ajax over het verlies van zijn gabbers Cruijff en Tonnie Pronk in 2016, over het gebrek aan Amsterdamse bluf in Ajax 1 en waarom hij geen hekel heeft aan Feyenoord.