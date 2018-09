Van Avermaet krijgt Van Hoecke als ploegmaat bij CCC

De 26-jarige Oost-Vlaming is bezig aan zijn tweede seizoen in Nederlandse dienst. „Ik was niet echt op zoek naar verandering, maar het aanbod van ploegbaas Jim Ochowicz charmeerde mij”, motiveert Van Hoecke zijn overstap.

Klassiekers

Van Hoecke, die zich vooral in de klassiekers manifesteerde, moet Greg Van Avermaet ondersteunen bij CCC. „Gijs heeft in de klassiekers zijn grote potentieel al getoond. Hij kent de Belgische wegen en weet goed positie te kiezen op de kasseien”, zegt Ochowicz.

BMC Racing stopt aan het eind van dit jaar en de licentie wordt overgenomen door CCC Sprandi Polowice, die dan CCC Continuum Sports gaat heten. De Zwitserse fietsfabrikant BMC is een samenwerking aangegaan met Dimension Data.

Goede vriend

Van Avermaet, kopman bij BMC, gaat mee naar CCC. „Greg is mijn dagelijkse trainingspartner en goede vriend. Ik wil hem helpen aan nieuwe overwininningen in klassiekers”, aldus Van Hoecke.