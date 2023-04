Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoorder Hancko beleefde zwaarste duel ooit: ’Iedereen heeft zijn grenzen opgezocht’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

David Hancko in een intens duel met Bryan Cristante. Ⓒ ANP/HH

ROME - Ze waren na de uitschakeling in Rome even kapot, maar de spelers van Feyenoord staan al weer te popelen om tegen FC Utrecht vol gas te geven en ze zijn ervan overtuigd dat de landstitel snel wordt veroverd. Dat is mede te danken aan een bijzondere speech van Arne Slot in de kleedkamer van Stadio Olimpico, vertelt verdediger David Hancko.