Inter-coach blij met De Vrij, maar pakt vrije dag af

„Stefan kan zeer goed meevoetballen en weet precies wat hij gaat doen”, zei de trainer op de persconferentie na het duel met Torino. Daarin had Inter na een half uur al een 2-0 voorsprong te pakken, maar liet het Torino in de tweede helft terugkomen tot 2-2.

Bekijk ook: Gemengde gevoelens voor scorende Stefan de Vrij

„Het goede voetballen maakt hem een andere speler ten opzichte van Joao Miranda die juist niet graag opkomt met de bal aan zijn voet”, prees Spalletti de inbreng van de Nederlander, die uit een vrije trap van Matteo Politano koppende de tweede Inter-treffer maakte.

Teleurstelling

Toch overheerste de teleurstelling over de remise bij de coach, die geen halve maatregelen nam. „Dit is met één punt uit twee wedstrijden een waardeloze start van het seizoen. Maandag zullen de spelers dan ook hun geplande vrije dag moeten inleveren. Het kan niet zo zijn dat je een 2-0 voorsprong uit handen geeft. Er moet wat gebeuren in het team.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A.