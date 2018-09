Directeur FC Twente vertrekt

FC Twente meldt via haar kanalen dat Velderman, die in januari 2017 aantrad, die beslissing na goed overleg met de Raad van Commissarissen heeft genomen.

Velderman vindt het een juist moment om te vertrekken, nadat het uit de Eredivisie gedegradeerde FC Twente vorige maand groen licht kreeg van de gemeente Enschede. Zij ging akkoord met het financiële herstelplan van de lange tijd noodlijdende club, waarmee de continuïteit is veilig gesteld voor de komende twee seizoenen.

Velderman: „FC Twente is een club met een ongekende achterban en veel dynamiek. Nu de financiering van de Noabers en uitstel van betaling voor twee seizoenen door de gemeente Enschede en ABNAMRO een feit is, is het tijd om het stokje aan een ander over te dragen. Ik wens de vele mensen, die deze club maken wat ze is, een heel mooi en succesvol seizoen toe. FC Twente was een mooie uitdaging.”

FC Twente meldt dat de RvC tijdelijk de rol van statutair bestuurder vervult.