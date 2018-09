Alberda: ’Gevraagd om het voortouw te nemen’

Alberda leidde de Lange Mannen in 1996 naar historisch Olympisch goud en bekleedde tussen 2006 en 2008 ook de functie van technisch directeur bij de bond. Alberda heeft wel vaker interimklussen voor sportbonden gedaan. Zo werkte hij ook in het voetbal, de wielersport, het roeien en in de atletiek.

„De Nevobo zoekt iemand die er ervaring in heeft” lichtte Alberda maandagmiddag toe voor volleybalkrant.nl. „Bram is gestopt, en er zijn issues die voor de bond belangrijk zijn en niet kunnen blijven liggen tot er een nieuwe technisch directeur is. Denk bijvoorbeeld aan de evaluatie van de Wereldkampioenschappen van onze mannen en vrouwen, en aan een vooruitblik op de EK’s van 2019 en de Olympische Spelen van 2020. Ik ben gevraagd hierin het voortouw te nemen. Een goede zaak denk ik, anders komt het als extra ballast op de schouders van de huidige mensen. De Nevobo loopt heel goed, en ik wil graag helpen via een interim periode.”

De Nevobo meldde vanmiddag op haar website dat Alberda tot 1 januari 2019 een aantal werkzaamheden over gaat nemen van de recent vertrokken technisch directeur Bram Ronnes. In het bericht wordt gemeld dat ’het zwaartepunt van de werkzaamheden komt te liggen bij de nationale zaalteams en de evaluatie van de topsportprogramma’s richting volgend seizoen.’

Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo: „Met de kennis en ervaring van Joop borgen we in deze periode de kwaliteit en de continuïteit van de programma’s. Ook bereiden we de selectie en de start van de nieuwe technisch directeur voor.”

Woensdag 12 september maken de Nederlandse mannen in het Bulgaarse Ruse hun rentree op het mondiale podium. Canada is dan de eerste tegenstander. Oranje stuit in Poule B verder op China, Olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk en Egypte. De Nederlandse Dames spelen hun eerste wedstrijd op het WK op 29 september tegen Duitsland in het Japanse Yokohama. Nederland treft verder in poule A Japan, Kameroen, Argentinië en Mexico.