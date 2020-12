Max Verstappen kijkt uit naar Grand Prix van Sakhir: ’We hebben niets te verliezen’

Verstappen start om 18.10 uur tijdens de Grand Prix van Sakhir vanaf de derde plek. Polesitter Valtteri Bottas was in de kwalificatie van zaterdag slechts 56 duizendsten van een seconde sneller dan de Red Bull-coureur. „We hadden een goede kwalificatie”, vond Verstappen. „Ik probeer zo dicht mogelijk bij Mercedes te komen. Nu was het gat kleiner dan normaal, maar dat komt ook door de lay-out van het circuit.”

Verstappen staat zondag achter Bottas op de tweede startrij. De Fin weet zijn tijdelijke teamgenoot George Russell naast zich. „We hebben niets te verliezen. Het wordt interessant om te zien hoe het gaat uitpakken, aangezien we op verschillende banden starten”, aldus Verstappen, die zelf op de zachtste band begint. Beide Mercedes-coureurs starten op de hardere medium-compound.

„Hopelijk kunnen we een beetje plezier maken. Alle rondetijden zitten zo dicht bij elkaar. Veel zal afhangen van de start. Maar er zijn zoveel ronden en er is zoveel verkeer, dus het wordt niet makkelijk. Ik kijk er wel naar uit.”

