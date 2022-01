Ziekenboeg stroomt leeg: Xavi kan ook weer beschikken over Memphis Depay

Door onze Telesportredactie

Memphis Depay is voldoende hersteld van zijn blessure. Ⓒ ProShots

Een opluchting voor Barcelona-coach Xavi, hij kan weer beschikken over Memphis Depay. De Oranje-international stond bijna een maand geblesseerd aan de kant. Hij liep in december een hamstringblessure op tijdens de verloren wedstrijd tegen Bayern München (3-0) in de Champions League.