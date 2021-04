Helmut Marko: ‘Max Verstappen verloor drie tienden per ronde’

Verstappen maakte over de boordradio al snel melding van het probleem, dat later in de race enigszins werd verholpen. De Nederlander eindigde uiteindelijk achter Lewis Hamilton als tweede.

,,Door die problemen verloren we in de eerste sector drie tienden per ronde”, aldus Marko in gesprek met formel1.de. De Oostenrijker vertelt erbij dat Verstappens teamgenoot Sergio Pérez hetzelfde probleem ondervond. ,,Ze hadden niet alleen minder grip, maar de achterwielen begonnen meer te slippen en de banden werden heet.”

Volgens Marko lukte het Verstappen daardoor niet om weg te rijden bij Hamilton, die snel naar binnenkwam voor zijn eerste pitstop en daardoor later in de wedstrijd voor de Limburger terechtkwam. ,,En we hadden nog een probleem, want we moesten het motorvermogen terugdraaien vanwege temperatuurissues. Toch slaagde Max er nog in om terug te komen.”

Verstappen haalde Hamilton in de absolute slotfase ook in, maar deed dat buiten de baan en moest zijn positie vervolgens teruggeven. Desalniettemin is duidelijk dat Red Bull er direct vanaf het begin van het seizoen staat. Op 18 april is de tweede race in Imola.

Marko: ,,Met het huidige pakket, inclusief zeer competitieve motor, denk ik dat we op gelijke voet zullen staan met Mercedes. We weten nu wel dat je foutloos moet handelen om hen te verslaan. Alles moet kloppen.”

