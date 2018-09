Gezocht: extra middenvelder voor PSV

„Mogelijk valt Ryan een jaar weg”, aldus Gerbrands. „Dat is ontzettend vervelend voor hem, maar ook voor de balans in onze selectie. Dan is het logisch dat we op zoek gaan naar een vervanger.”

Of het huur op koop wordt, hangt van de omstandigheden af. Gerbrands: „Als er iemand komt van een topclub wordt het waarschijnlijk huur. In andere gevallen is koop een optie.”

PSV is onder meer geinteresseerd in Erick Gutierrez. De eisen van zijn club Pachuca zijn de landskampioen tot dusver echter te gortig geweest. Mogelijk vertrekken nog Derrick Luckassen en Bart Ramselaar bij de landskampioen. Luckassen is op weg naar Hertha BSC.

Gerbrands: „Het is bespreekbaar dat Luckassen wordt verhuurd, met een optie tot koop. Hij moet gaan spelen. Ramselaar speelt op dit moment minder, als er clubs met interesse zijn dan horen we dat wel.” Volgens de directeur heeft zich echter nog niemand gemeld voor de middenvelder.

Als enige in de Eredivisie won PSV de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen.