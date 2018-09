Schippers en Hassan gaan voor Diamond League-dubbel

Dafne Schippers én Sifan Hassan hebben zich voor beide finales geplaatst. Schippers loopt de 100 meter in Zürich en de 200 meter in Brussel. Ze twitterde maandagmiddag ’Diamond Leaguefinale deze week! Concurreren tegen de snelste vrouwen op de 100 en 200 meter in Zürich en Brussel op donderdag en vrijdag. Excited!’. Hassan staat voor een nog zwaardere taak.

Donderdagavond loopt ze de 5000 meter, vrijdagavond de 1500 meter. Hassan’s manager Sander Ogink van Global Sports Communication twijfelde aanvankelijk over de mogelijkheden: „Ik dacht persoonlijk dat het te zwaar zou zijn, maar Sifan kwam er zelf mee. Ze wil graag beide wedstrijden lopen, en haar coach is het er mee eens. Ze is in topvorm en heeft na de Diamond Leaguewedstrijd in Birmingham van 18 augustus goed uit kunnen rusten. Ik denk dat de volgorde 5000 - 1500 meter niet eens zo ongunstig is. Op de 1500 meter ga je veel dieper. Als je Sifan kent weet je dat ze altijd wil winnen. Ze wil er voor gaan.”

Wildcard Jamile Samuel

Verrassend is de startmogelijkheid van Jamile Samuel op de 200 meter. Zij stond voorafgaand aan de Diamond League-finales tiende in de rangschikking op de afstand waarop de in Berlijn begin deze maand een bronzen EK-medaille veroverde. Omdat niet alle sprintsters de dubbel zien zitten kwam er vandaag een baan vrij voor Samuel, die enthousiast reageerde op haar uitverkiezing: „Ik ben heel blij dat ik zo’n mooie wedstrijd mag lopen.”

In Brussel komen nog twee finalisten aan de start. Melissa Boekelman gaat donderdagavond op de Grote Markt kogelstoten, Nadine Visser komt vrijdagavond aan de start op de 100 meter horden. En in een toegevoegd programma ook Liemarvin Bonevacia aan de start op de 400 meter, de afstand waarop hij Nederlands recordhouder is.

Voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst worden de twee finales op twee opeenvolgende dagen gehouden. In 2019 liggen de wedstrijden weer een week uit elkaar. Het vergt immers een grote uitdaging om dubbelende atleten maar ook officials en pers binnen een etmaal van Zürich naar Brussel te verschepen.