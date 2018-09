Wijnker gaat jeugd Vitesse leiden

De 47-jarige Wijnker werkte vanaf 1999 bij AZ als jeugdtrainer en groeide daar uit tot hoofd opleiding. Onder zijn bewind won de club uit Alkmaar de Rinus Michels Award, de prijs voor beste opleiding van het land.

„Ik heb een boeiende tijd achter de rug in Amerika”, laat Wijnker weten. „Het is een ervaring die ik absoluut niet had willen missen. In overleg met mijn gezin was het nu weer tijd om terug te keren naar Nederland. De voetbalacademie van Vitesse staat traditioneel goed aangeschreven. De voetbalvisie en de faciliteiten zijn uitstekend. Samen met de trainers en stafleden wil ik de voetbalacademie naar een volgend niveau brengen.”

Technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse is blij met de komst van Wijnker. „Aloys is een van de besten in zijn vakgebied. Hij heeft bij AZ aantoonbare resultaten geboekt als hoofd jeugdopleiding. Hij is een verbinder, weet de voetbalvisie goed over te brengen en heeft leiderschapskwaliteiten. We zijn blij dat Aloys voor ons heeft gekozen.”