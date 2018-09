Ten Hag voorzichtig met Neres

Neres is net hersteld van een spierblessure en kan speelminuten maken in Kiev, maar Ten Hag kon op de persconferentie niet precies zeggen hoeveel. „Het herstelproces is goed gegaan, maar we zullen elke dag en elk uur nodig hebben om hem fit aan de start te krijgen. We gaan zometeen kijken op de training. De belangen zijn groot. Het moet wel zonder risico zijn, we willen hem straks niet zes weken kwijt zijn. Het mag niet zo zijn dat hij met enige last de wedstrijd in gaat.”

Ajax begint de wedstrijd tegen Dinamo met een voorsprong van 3-1. De Champions League lonkt daardoor voor de Amsterdammers, maar Ten Hag eist scherpte van zijn elftal. De coach wil dat Ajax de aanval zoekt. „We moeten alles geven en zullen de bereidheid hebben om heel diep te gaan. Dinamo is een goede tegenstander. We zullen voor de winst spelen en de tegenstander op onze wijze bestreden. Wij gaan voor het doelpunt, dat is heel belangrijk.”

Daley Blind sloot zich bij de woorden van zijn coach aan. „We zijn heel optimistisch in Nederland, maar het is zeker nog niet gespeeld. We weten wat hun sterke punten zijn en zullen daarop moeten anticiperen.”