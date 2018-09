Direct enorme sensatie bij US Open

Simona Halep vond anderhalf uur na de start van het toernooi al haar Waterloo in New York. De nummer één van de wereld legde het af tegen Kaia Kanepi uit Estland: 2-6 en 4-6. Ook vorig jaar strandde Halep in de eerste ronde op Flushing Meadows. Toen verloor ze van Maria Sjarapova.

Halep won in juni op Roland Garros haar eerste grandslamtoernooi. Vorige week zondag verloor ze in de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati van Kiki Bertens. In de derde set maakte de Roemense toen een uitgebluste indruk.

Kanepi overklaste Halep op veel fronten. Zij beleeft tot dusver een teleurstellend jaar en verloor zowel op Roland Garros als Wimbledon al in de eerste ronde. Vorige jaar bereikte ze de kwartfinales in New York.