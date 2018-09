Boëtius voor 3,5 miljoen naar Bundesliga

Boëtius heeft een contract voor vier jaar getekend bij de Duitse club, die vorig seizoen ternauwernood ontsnapte aan degradatie uit de Bundesliga.

De aanvaller was niet langer gewenst bij Feyenoord, na twee incidenten in korte tijd. Vorig jaar waren er ook al aanmerkingen op zijn houding. In de voorbereiding van dit seizoen weigerde Boëtius trainingsarbeid te verrichten na een wisselbeurt in het oefenduel met Fenerbahçe, waarna hij tijdelijk uit de selectie werd gezet door trainer Giovanni van Bronckhorst.

Toen hij eenmaal terugkeerde, ging het mis in de eerste competitiewedstrijd tegen De Graafschap. In dat duel werd Boëtius, die al geel op zak had, uit het veld gestuurd nadat hij cynisch applaudisseerde richting de scheidsrechter.

Voor Van Bronckhorst was dat de druppel. De coach liet kort daarna weten dat Boëtius mocht uitkijken naar een andere club. De door Feyenoord opgeleide aanvaller keerde een jaar geleden nog terug bij zijn oude liefde, na buitenlandse avonturen bij FC Basel en Racing Genk. Een succes werd zijn terugkeer in Rotterdam niet.