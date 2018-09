Ajax gaat met Ziyech om de tafel

De coach van Ajax liet in het midden of de middenvelder een verbeterd contract krijgt aangeboden. „We weten allemaal dat er een afspraak ligt dat hij bij een goed bod mag vertrekken”, zei hij. „Maar we weten ook dat hij gelukkig is bij ons. Als hij blijft, dan is het logisch dat we gaan praten wat we in de aanloop naar de volgende transferwindow gaan doen.”

Bekijk ook: Ten Hag voorzichtig met Neres

Ziyech stond lang in de belangstelling van AS Roma, maar de Italiaanse transfermarkt is inmiddels gesloten. Ook Engelse clubs mogen geen spelers meer aantrekken. Spaanse, Franse en Duitse ploegen hebben wel nog tot zaterdag de tijd om Ziyech in te lijven.

De huidige verbintenis van Ziyech loopt tot de zomer van 2021.