Van Geel: ’Jammer dat het zo is gelopen’

Boëtius werd dit seizoen al twee keer door coach Giovanni van Bronckhorst uit de selectie gezet.

In de voorbereiding weigerde hij mee te doen aan een korte training, speciaal voor spelers die kort daarvoor in een oefenduel niet hadden meegedaan of waren ingevallen. In de eerste wedstrijd in competitie tegen De Graafschap liep hij in een minuut tijd twee keer tegen geel aan. Feyenoord verloor dat duel.

Bij Feyenoord kwam Boëtius daardoor op het tweede plan terecht. ,,Het is altijd jammer dat een speler en club om dit soort redenen uit elkaar gaan, maar het is zoals het is'', zei technisch directeur Martin van Geel. ,,Dan is het fijn dat er een voor beide partijen mooie oplossing komt.''