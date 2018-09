Nieuwe NAC-doelman: ‘Ik kan nog lang genoeg op de steiger staan’

De 35-jarige Volendammer speelt het komende seizoen voor NAC Breda, met een optie voor nog een jaar. “In eerste instantie word ik tweede keeper, maar ik ga uiteraard vechten om eerste keus te worden.”

Zwarthoed overwoog al om zijn loopbaan als beroepsschilder nieuw leven in te blazen, maar dat laat dus nog even op zich wachten. “Maar dat is niet erg. Ik kan nog lang genoeg op de steiger staan", lacht hij.

De transfervrije sluitpost, die tot vorig seizoen bij Excelsior onder de lat stond, is dolblij met zijn nieuwe werkgever. “Toch weer een jaartje voetballen op Eredivisie-niveau, bij een geweldige club mét echt gras. Dat laatste is ook heel belangrijk voor mij, want dat kunstgras bij Excelsior had echt geen goede invloed op mijn lichaam. Ik ben ook heel leuk ontvangen bij NAC. Ze wilden me heel graag hebben. Dat voelt goed.”

Bovendien kent hij de trainer van NAC: Mitchell van der Gaag. Vorig jaar werkten speler en coach samen bij Excelsior. “Dat scheelt natuurlijk ook. We weten wat we aan elkaar hebben. Op dit moment ben ik nog niet wedstrijdfit, maar dat had ik vorig jaar bij Excelsior ook in het begin. Dat zit er zo weer in, ook omdat ik zelf keihard heb doorgetraind.”

Zwarthoed blijft in eerste instantie met zijn gezin in Volendam wonen. Dat wordt pittig, want de afstand naar het trainingscentrum in Zundert is zonder file ruim anderhalf uur. "Maar ik heb de mogelijkheid om in Breda te blijven wanneer ik wil. Dat zal ik dus even moeten ervaren."