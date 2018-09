Gündogan blijft wél international van Duitsland

,,Als ik word opgeroepen zie ik geen reden om te bedanken'', zei de middenvelder van Manchester City in een interview met Duitse media. ,,Ik ben er trots op voor Duitsland te mogen spelen.''

Samen met Arsenals Mesut Özil was Gündogan voorafgaand aan het wereldkampioenschap in Rusland op de foto gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Daarover ontstond in Duitsland veel ophef. Na het WK besloot Özil, wereldkampioen van 2014, te bedanken voor de nationale elf. Hij sprak daarbij over racisme. ,,Als het goed gaat ben ik Duitser, als het slecht gaat een buitenlander.''

Bekijk ook: Verdrietige Özil stopt als Duits international

Gündogan, evenals Özil in Gelsenkirchen geboren én met Turkse roots, liet zich wat voorzichtiger uit. ,,Ik heb mijn hele leven vrijwel uitsluitend positieve ervaringen opgedaan in Duitsland. Maar er zijn mensen geweest die de bewuste foto om politieke redenen hebben misbruikt. In die samenhang is soms de grens van racisme overschreden.''