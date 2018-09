Luckassen snel speler van Hertha BSC

De Duitse club huurt de verdediger (23) dit seizoen van PSV. Waarschijnlijk wordt daarbij ook een optie tot koop bedongen, maar daarover zijn beide partijen nog in onderhandeling.

Voor Luckassen is een vertrek bij PSV de beste oplossing. Hij werd vorig jaar voor 5 miljoen euro (exclusief bonussen) overgenomen van AZ, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren. In de Bundesliga hoopt hij weer aan wedstrijdminuten te komen. Bij Hertha staat ook ex-PSV’er Karim Rekik onder contract.

Net als zijn voorganger Phillip Cocu heeft de nieuwe PSV-trainer Mark van Bommel met Daniel Schwaab en Nick Viergever gekozen voor een andere invulling van zijn centrale verdedigingsduo. Daarachter heeft de coach nog de beschikking over Trent Sainsbury, Nicolas Isimat-Mirin en Armando Obispo.

Wat Isimat-Mirin betreft wil PSV eventueel meewerken aan een vertrek als er een geïnteresseerde club doorpakt en met een goed voorstel komt. Voor middenvelder Bart Ramselaar geldt hetzelfde. PSV hoopt mede door de blessure van Ryan Thomas zelf ook nog een middenvelder aan te trekken, voordat de transfermarkt vrijdagavond op slot gaat.