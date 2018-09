Verstappen nog steeds geen fan van halo

Nico Hülkenberg remde veel te laat voor de eerste bocht van het circuit Spa-Francorchamps. Hij botste zo hard op de wagen van Fernando Alonso dat de Spanjaard rakelings over de bolide van Charles Leclerc vloog. Voor de drie hoofdrolspelers van de spectaculaire crash was de race meteen afgelopen.

Max Verstappen in actie. Ⓒ Getty Images

„Ik ben er nog steeds geen fan van”, vertelde Max Verstappen bij Peptalk over de halo. Of Leclerc geraakt zou zijn zonder de Halo? „Je weet het nooit. Het is altijd lastig. Als je ziet hoe laag wij al in die in die in die auto zitten, vraag ik mij echt af hoeveel hij hem zou hebben geraakt. Ik denk het niet. Maar het is natuurlijk beter dat er niemand gewond is geraakt.”

Verstappen vindt de halo vooral enorm lelijk. „Het is een superlelijk ding”, vertelde de Nederlander. „Het is gewoon een teenslipper op je auto.”