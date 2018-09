Murray begint goed bij US Open

De Brit, die onlangs na een jaar afwezigheid terugkeerde, op de ATP-Tour rekende in vier sets af met James Duckworth uit Australië: 6-7, 6-3, 7-5, 6-3.

Murray zegevierde in 2012 in New York en stond in 2008 in de finale. Destijds verloor hij van Roger Federer. Vorig jaar ontbrak de Schot door een slepende heupblessure.

Murray is inmiddels afgezakt naar de 382e positie van de wereldranglijst. In New York leeft hij van ronde naar ronde, in de hoop dat hij steeds beter in zijn ritme komt.