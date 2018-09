AS Roma en Atalanta verdelen zes doelpunten

Zowel AS Roma als Atalanta staat na twee speelronden op vier punten in de Serie A. Alleen Juventus, Napoli en SPAL zijn nog zonder puntenverlies in de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal.

Javier Pastore bracht AS Roma met een prachtig hakballetje op voorsprong (1-0). De thuisclub keek echter bij rust tegen een achterstand van 1-3 aan. Eerst maakte Timothy Castagne gelijk voor de bezoekers. Vervolgen scoorde Emiliano Rigoni tweemaal. AS Roma kwam na rust nog langszij door treffers van Alessandro Florenzi en Konstantinos Manolas.

Justin Kluivert mocht na rust invallen. Hij stond vorige week met een knappe voorzet nog aan de basis van de winnende treffer van Edin Dzeko tegen Torino: 0-1. Zijn ploeggenoot Rick Karsdorp bleef het hele duel op de bank. Kevin Strootman ontbrak bij de thuisploeg omdat hij op het punt staat een contract bij Olympique Marseille te tekenen. Bij Atalanta mochten Marten de Roon en Hans Hateboer na rust invallen.