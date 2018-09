Manchester United vernederd

Het elftal van de Portugese manager verloor in de Premier League met 0-3 van Tottenham Hotspur. Vorige week verloren de Mancunians met 3-2 van Brighton & Hove Albion. Old Trafford liep al vlak voor tijd voor een groot gedeelte leeg.

Harry Kane heeft gescoord. Ⓒ EPA

Vlak na rust ging het voor United helemaal mis. Harry Kane trof in de 50e minuut doel. Twee minuten maakte Lucas Moura de tweede treffer voor de Spurs. In de 84e minuut scoorde Lucas Moura nog een keer.

De coach drong deze zomer aan op defensieve versterkingen. De namen van Toby Alderweireld, Harry Maguire, Diego Godín en Yerry Mina vielen, maar zij kwamen uiteindelijk niet naar Old Trafford. United gaf alleen veel geld uit aan Fred. De club telde bijna 60 miljoen euro neer voor de Braziliaan.

José Mourinho ziet de bui al hangen. Ⓒ EPA

Tegen de Spurs kreeg Mourinho een beetje gelijk. Chris Smalling en Phil Jones waren kwetsbaar in het hart van de defensie. Toch zal Mourinho het voorlopig met zijn huidige selectie moeten doen.

De transfermarkt in Engeland gaat pas over een klein half jaar weer open. Tot die tijd moet de Portugees zorgen dat hij niet in dezelfde positie belandt als David Moyes en Louis van Gaal. Ze moesten vertrekken omdat ze United ook niet zo lieten presteren als hun bewierookte voorganger Alex Ferguson.