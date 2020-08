Max Verstappen verrast door zege: ’Dit zag ik niet aankomen’

„Onze pace was vandaag gewoon erg goed en we hadden ook geen problemen met de banden”, aldus Verstappen, die polesitter Valtteri Bottas en diens teamgenoot Lewis Hamilton juist veel moeite zag hebben met hun rubber.

Verstappen was op de harde band gestart, terwijl de Mercedes-coureurs voor de medium-compound kozen. Het bleek een meesterzet, want de Nederlander kon de zwarte geverfde Zilverpijlen voor het eerst dit seizoen gemakkelijk bijhouden. Ook omdat de Nederlander zelf een uiterst solide race afwerkte.

Verstappen gaat niet als ’omaatje’ rijden

Toen Verstappen nog derde lag en door zijn team werd gevraagd om het iets rustiger aan te doen, omdat de vuile lucht van voorganger Hamilton zijn bolide parten speelde, besloot Verstappen brutaal zijn eigen koers te varen. „Ik ga niet als een omaatje rijden!”, riep de Limburger over de boordradio.

Bekijk ook: Max Verstappen wint op Silverstone dankzij meesterzet

Hij had maar al te goed door dat dit zijn kans was om de hegemonie van Mercedes voor het eerst dit seizoen te doorbreken. „We hadden tot dusver nog geen mogelijkheden gehad om een race te winnen en ik voelde gewoon dat ik kon pushen.”

Juiste beslissing Verstappen

Het bleek de juiste beslissing, want Verstappen zat vlak achter beide Mercedessen, toen die voor het eerste de pit opzochten. De Limburger reed langer door, nam het heft in handen en hield dat vervolgens stevig vast. „Dit is een fantastisch resultaat. Het is een prachtige dag voor het team. Ik ben heel blij met de zege.”

Verstappen schakelde even later, voor de camera van Ziggo Sport, weer snel door. „We moeten vandaag genieten en dan volgende week in Barcelona gewoon weer verder. Dan zien we wel waar we staan, maar over het algemeen komen we nog veel tekort”, hield hij de boel binnen zijn team op scherp.

De zege van Verstappen is de eerste overwinning van Red Bull op Silverstone sinds 2012, toen Mark Webber de renstal - op een steenworp afstand van de eigen fabriek in Milton Keynes - voor het laatst liet juichen.

