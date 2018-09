Ajax wil Ziyech verleiden

De contractverlenging zou een van de meest opzienbarende acties van deze transferzomer zijn. De smaakmaker van Ajax liet er eind vorig seizoen geen misverstand over bestaan een transfer te willen maken, was zelfs rond met AS Roma, maar die deal liep spaak nadat de Romeinen hun eerste bod bij Ajax weigerden te verhogen.

Hakim Ziyech blijft mogelijk langer samenwerken met Erik ten Hag. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Nu de fans hem in de armen hebben gesloten, Ziyech een ongelooflijk goede klik blijkt te hebben met vooral Dusan Tadic en Frenkie de Jong en het plezier van de trainingen en wedstrijden afspat, onderneemt Ajax een zeer serieuze poging hem tot een langer verblijf te verleiden.

De technicus kan in dat geval een (fikse) salarisverhoging tegemoetzien. „Natuurlijk hebben we het daar over”, zei Ten Hag gisteravond na afloop van de training, op de sintelbaan van het Olimpiejsky-stadion. „De hiërarchie moet eruit blijken. Wat mij betreft tekent hij bij, maar dat is niet aan mij. Ik ben de trainer en kan slechts adviseren. Ik zou als clubleiding proberen bij te tekenen en op te hogen. We moeten de bijdrage die hij aan Ajax levert waarderen.”

Dusan Tadic en Hakim Ziyech Ⓒ EPA

Meerdere bronnen zeggen dat club en speler reeds met elkaar om de tafel zaten en Ten Hag bevestigde dat. „We zijn al een tijdje in gesprek met elkaar. En als de transferwindow voorbij is en hij daadwerkelijk blijft, gaan we verder over zijn toekomst praten”, aldus de trainer.

„Er is met Hakim afgesproken dat er deze transferperiode met hem wordt meegedacht. Gaat hij niet weg, dan is het logisch dat je kijkt hoe je met elkaar verder gaat. Hakim en Ajax zijn ontzettend gelukkig met elkaar. En zeker wat de coach betreft, mag dat nog wel even voortduren.”