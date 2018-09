Necid definitief naar ADO Den Haag

De zaakwaarnemer van Necid arriveerde gisteren al in Nederland en ADO hoopte de deal snel rond te maken. Via een filmpje op Twitter maakte ADO de transfer bekend.

Er kwam een opening toen zijn Turkse club Bursaspor gisteren instemde met de ontbinding van zijn forse contract. De 44-voudig Tsjechisch international was daardoor transfervrij en wilde zijn carrière in de Eredivisie weer een boost geven. Dat is de competitie waar hij in twee periodes voor PEC Zwolle al succesvol was.

Zijn komst is broodnodig voor ADO, nu de andere spits Yuning Zhang met een wekenlange blessure is teruggekeerd van de Asian Games.