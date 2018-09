Frenkie de Jong is buitencategorie

Drie dagen later begint het ’echte’ werk met een uitwedstrijd tegen wereldkampioen en nummer één op de FIFA-ranking Frankrijk voor de Nations League.

Met het afscheid van Sneijder is een definitief einde gekomen aan het tijdperk van de Big Four in Oranje. Naast de tweebenige Sneijder waren dat de creatieve, aanvallende linkspoten Robin van Persie, Arjen Robben en Rafael van der Vaart. Helaas hebben ze zichzelf niet gekroond tot een gouden generatie. Daar stak de teen van de Spaanse keeper Iker Casillas een stokje voor in de verloren WK-finale in 2010 in Zuid-Afrika. Het kan niet anders of Arjen Robben moet van die enorme kans ’s nachts nog wel eens wakker schrikken.

Een nieuw tijdperk breekt aan. Na de Big Four Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ruud Gullit en Ronald Koeman uit de jaren negentig en de Big Four Van Persie, Robben, Van der Vaart en Sneijder, dient zich opnieuw een bijzondere lichting aan. De toekomst van het Nederlands elftal ziet er dan ook rooskleurig uit. Een potentiële gouden generatie is er klaar voor.

Steven Bergwijn (20 jaar), Matthijs de Ligt (19), Justin Kluivert (19) en Frenkie de Jong (21) vormen de nieuwe Big Four en het raamwerk van een unieke generatie die het Nederlands elftal de weg omhoog wijst. Als huidige nummer 17 van de wereld hunkeren fans, media en niet in het minst de ploeg van bondscoach Koeman zelf naar nieuwe successen op een EK of WK.

Bergwijn, De Ligt, Kluivert en De Jong staken in de jeugd al ver boven hun leeftijdsgenootjes uit. Internationaal en nationaal. Vaak een leeftijdscategorie hoger, maar ook daar wekelijks uitblinker. Wat heb ik zaterdagen op diverse jeugdcomplexen langs de lijn genoten van de doelpunten van Bergwijn, kracht van De Ligt en de snelheid van Kluivert.

Maar Frenkie de Jong is echt een klasse apart. Bij Willem II en de Nederlandse jeugdelftallen draaide en tolde hij op het middenveld zijn tegenstanders al tureluurs. Altijd de goede kant uit het duel draaien en zijn kenmerkende schijnbewegingen zaten er toen al in. Je weet dat hij ze maakt en toch trapt iedere tegenstander er steeds weer in. En Frenkie speelt met zoveel bravoure dat het hem niet uitmaakt tegen wie en waar op het veld hij zich bevindt. Hij blijft altijd rustig, sterk aan de bal en zoekt de voetballende oplossing naar voren.

En zijn aanstekelijke lach en relativeringsvermogen doen de rest. De Koning is dood, lang leve de koning.