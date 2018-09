Bertens ’Dark horse’ bij US Open

Kiki Bertens maakt vandaag haar opwachting tegen de nummer 35 van de wereld Kristina Pliskova. Ⓒ FOTO AP

NEW YORK - In de New York Times wordt Kiki Bertens een outsider voor de titel genoemd en in de New York Post is haar naam te vinden onder het kopje ’Dark Horses’. Op de website van tennisorganisatie ATP staat te lezen dat Robin Haase nog nooit zo goed speelde als in de afgelopen weken. Maar vandaag moeten ze eerst maar eens de openingsronde van de US Open zien te overleven.