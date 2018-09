Iedereen wil trainen met Kiki Bertens

„Ik zie niet wat er wordt geschreven”, lacht Bertens, die ook WhatsApp in de ban heeft gedaan. Ze merkt wel dat ze sinds Cincinnati wat bekender is geworden: „Iedereen vraagt me hier als trainingspartner. Dus dat rooster was snel geregeld.”

,,Ik voel me nog steeds fit en in vorm”, zegt ze op een terras naast de trainingsbaan op de US Open. Die fitheid is het gevolg van een streng trainingsregime en uitgekiende voeding. Maar acht dagen geleden, net na de finale in Cincinnati, werd het dieet even vergeten, want er was iets te vieren. „Voor één keer stonden er lekker nacho’s en cheesecake op het menu. Daar heb ik echt van genoten.”