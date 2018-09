Bertens, Haase en Rus in actie op US Open

Kiki Bertens, Robin Haase en Arantxa Rus komen stuk voor stuk in actie in New York. Zij zijn de enige Nederlandse deelnemers aan de laatste grandslam van het seizoen.

Bertens start met hoge verwachtingen, na haar eindzege van het toernooi in Cincinnati. Zij stuit op Kristyna Pliskova uit Tsjechië. Dat is de tweede wedstrijd op baan vijf, waar Yūichi Sugita en Richard Gasquet om 17.00 uur beginnen.

Haase is net als Bertens rechtstreeks toegelaten in New York. Hij opent het toernooi tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Haase moet even geduld hebben, want op baan 12 worden er eerst nog twee andere wedstrijden gespeeld.

Arantxa Rus bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Haar partij tegen de Slowaakse Dominika Cibulkova is de tweede op baan zeven.