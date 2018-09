Serena Williams veel te sterk voor Linette

De Poolse kon het in de eerste set nog redelijk bijbenen (6-4), maar in de tweede was Williams oppermachtig (6-0). Ze eindigde in stijl met een snoeiharde ace.

Vorig jaar ontbrak de winnares van 23 grandslamtitels, waarvan zes in New York, vanwege haar zwangerschap. De 36-jarige Amerikaanse bewees enkele weken geleden op Wimbledon dat ze weer helemaal terug is. Williams, inmiddels moeder van een dochter, bereikte de finale waarin ze moest buigen voor de Duitse Angelique Kerber. In de aanloop naar de US Open ontstonden wel weer wat twijfels over haar vorm, omdat ze zowel in San José als Cincinnati al snel werd uitgeschakeld.

„Het is een geweldig gevoel om terug te zijn in New York”, zei de huidige nummer 26 van de wereld. „Ik zit weer op de goede weg, ik voel dat ik steeds beter word.” Haar zus Venus Williams (38) bereikte ook de tweede ronde, door Svetlana Koeznetsova te verslaan: 6-3 5-7 6-3. Venus won de US Open in 2000 en 2001, Koeznetsova was in 2004 de beste. De 33-jarige Russin mocht dit jaar met een wildcard meedoen. Als Serena in de tweede ronde wint van de Duitse Carina Witthöft en Venus verslaat Camila Giorgi uit Italië, dan komt het in de derde ronde weer tot een ’Sister Act’.

Sloane Stephens, vorig jaar de winnares in New York, begon met een soepele zege op Evgenija Rodina uit Rusland: 6-1 7-5. Topspeelsters als Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Victoria Azarenka en Garbiñe Muguruza lieten zich ook niet verrassen op de openingsdag van de US Open, waar de uitschakeling van nummer 1 van de wereld Simona Halep het grootste nieuws was.