Wie gaat er nog met Cavendish in zee?

Vorig jaar zag de Brit zijn seizoen al grotendeels de mist ingaan omdat hij leed aan het Epstein-Bar virus. Dat is nu opnieuw het geval.

Dit virus veroorzaakt onder andere klierkoorts en kan een renner maanden aan de kant houden. De ziekte komt bijzonder ongelegen voor Cavendish. De Brit kon dit seizoen maar één keer winnen en moest in de afgelopen Tour na de elfde rit nog opgeven nadat hij buiten tijd aangekomen was. Na die opgave liet hij zich onderzoeken, met de huidige virusinfectie als diagnose.

De toekomst van Cavendish wordt hierdoor hoogst onzeker. De Brit is einde contract bij zijn huidige ploeg Dimension Data. Gezien zijn situatie is het maar de vraag welke ploeg volgend seizoen met de 33-jarige Cavendish in zee wil gaan.