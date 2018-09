Manager Vandoorne: ’100 procent zeker dat Stoffel volgend jaar F1 rijdt’

Het gonsde van de geruchten dat Vandoorne zelfs het seizoen niet zou volmaken bij McLaren maar McLaren-teambaas Gil de Ferran drukte die geruchten de kop in door duidelijk te stellen dat het stoeltje van Vandoorne dit jaar niet meer in gevaar is.

De grootste vraag blijft echter wat 2019 zal brengen. De Belgische coureur heeft nog acht weekenden de tijd om zich in de kijker te racen met een bolide die per GP een stukje slechter lijkt te worden. Het wordt geen sinecure om zijn huidige bazen te overtuigen, laat staan een nieuwe werkgever.

Kalmte

Alessandro Alunni Bravi, de manager van Vandoorne, roept op tot kalmte want de talrijke geruchten van het voorbije weekend zijn geen weerspiegeling van de realiteit.

„Stoffel is op dit moment McLaren-rijder en dat zal hij zeker nog zijn tot het einde van het seizoen”, aldus de Italiaan in een gesprek met RTBF. „Er zijn veel rijders die met verschillende teams praten om hun mogelijkheden te verkennen. Hetzelfde is ook voor ons het geval.”

Geen garantie

„We willen dat Stoffel een goede auto heeft en dat hij zich kan concentreren op zijn werk. Ik bekijk dus alle opties maar McLaren blijft een prioriteit voor ons. Als echter blijkt dat dit niet de goede optie is voor volgend jaar zullen we andere mogelijkheden moeten bekijken voor Stoffel.”

„Hij is een uiterst professionele jongen die goed met de druk om kan. Hij is kalm maar dat wil niet zeggen dat hij niet agressief is, ik geef hem honderd procent kans om volgend jaar in de F1 aan het werk te zijn”, aldus Alunni Bravi.

„Ik kan geen garantie geven maar Stoffel is nog altijd een van de jongste rijders van het veld en dat is iets waar zowel McLaren als de andere teams zich van bewust zijn”, besluit de Italiaan.